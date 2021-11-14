«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Лингардом за € 11,7 млн

«Манчестер Юнайтед» собирается продать полузащитника Джесси Лингарда, сообщает The Sun.
По информации источника, в клубе готовы расстаться с английским игроком во время зимнего трансферного окна. «Красные дьяволы» хотят получить за футболиста £ 10 млн (около € 11,7 млн).
Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 22 млн.
В сентябре «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Лингард сыграл в восьми матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 14 ноября 2021
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