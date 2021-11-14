Ловчев ушёл из прямого эфира во время матча сборной России с Хорватией

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев ушёл из прямого эфира «Матч Премьер» во время матча отборочного турнира чемпионата мира Хорватия — Россия.



Ловчев в беседе с находившимися в студии Константином Геничем и Сергеем Дурасовым раскритиковал игру сборной России в матче с хорватами и отказался смотреть встречу дальше.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.



Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.



Напомним, после девяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыгрывают между собой прямую путёвку на чемпионат мира.