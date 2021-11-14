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«Заба, сверли». Оздоев отреагировал на выход на поле Заболотного

«Заба, сверли». Оздоев отреагировал на выход на поле Заболотного
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на замену сборной России во время матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. На 56-й минуте тренерский штаб российской сборной провёл тройную замену.
Вместо Александра Головина, Алексея Ионова и Фёдора Смолова вышли Дмитрий Чистяков, Роман Зобнин и Антон Заболотный.

Оздоева в первую очередь заинтересовал выход на поле форварда ЦСКА Заболотного.

«Заба, сверли», — написал Оздоев в своём «твиттере».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Россия.

Матч обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечают Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.

Напомним, после девяти матчей сборная России занимает первое место в группе H, набрав 22 очка. Хорватия (20) – на втором месте в турнирной таблице группы. В личном противостоянии команды разыгрывают между собой прямую путёвку на чемпионат мира.

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