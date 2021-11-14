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Хорватия — Россия, результат матча 11 ноября 2021, счёт 1:0, отбор ЧМ-2022

Сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022
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В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Матч обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогали ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери – Деннис Хиглер. За VAR отвечали Пол ван Бёкель и его помощник Клей Руперти.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Кудряшов – 81' (автогол)
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