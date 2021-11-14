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Словения обыграла Кипр в квалификации ЧМ-2022

Словения обыграла Кипр в квалификации ЧМ-2022
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В Любляне на стадионе «Стожице» завершился матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Словении принимала команду Кипра.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 48-й минуте Миха Заяц открыл счёт и вывел хозяев вперёд. Второй мяч на 84-й минуте забил Адам Черин. Киприоты сумели в концовке отыграть один мяч, на 89-й минуте это сделал Андроникос Какулис. Больше счёт в этой встрече уже не менялся.

Сборная Словении набрала 14 очков и заняла итоговое 4-е место в турнирной таблице группы H. Команда Кипра заняла 5-е место, набрав пять очков.

Первое место в группе H заняла сборная Хорватии, набравшая 23 очка. Сборная России заняла 2-е место, набрав 22 очка. Россияне сыграют в стыковых матчах.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Словения
Окончен
2 : 1
Кипр
1:0 Зайц – 48'   2:0 Черин – 84'   2:1 Какулис – 89'
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