Сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот в матче с Хорватией

В Сплите (Хорватия) завершился заключительный матч квалификации ЧМ-2022. Сборная Хорватии принимала команду России. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч они забили на 81-й минуте в результате автогола защитника российской сборной Фёдора Кудряшова.



В течение всего матча россияне отбивались. Команда Валерия Карпина нанесла всего два удара в сторону ворот соперника и ни одного удара в створ. Хорваты пробили по воротам Матвея Сафонова 19 раз, из них пять ударов пришлись в створ.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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