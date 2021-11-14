Ашот Хачатурянц: сборная России играла прекрасно, могли сыграть вничью

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-й минуте был забит после автогола Фёдора Кудряшова.



«Играли прекрасно, могли сыграть вничью, несчастный случай. Будем дальше решать свою проблему. Критика Кудряшова? Это может произойти с любым игроком. Мы сыграли достойно. Ни у кого язык не повернётся критиковать Кудряшова в такой момент. Просто несчастный случай, бывает, играли достойно до 81-й минуты. Заслуживали прямого выхода. Значит, это случится чуть позже. На мой взгляд, Хорватия не наиграла на победу. Есть уверенность, что сборная Россия выйдет через стыки. С этим тренером и командой мы обязаны выходить», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

Новость по теме Эмоции Кудряшова после автогола в матче Хорватии и России