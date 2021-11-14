«Как будто Черчесов передал привет из забытья». Червиченко — о поражении сборной России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов, россияне упустили шанс завоевать прямую путёвку на чемпионат мира, теперь они сыграют в стыковых матчах.



«Как будто Черчесов передал привет из забытья. Кудряшов для меня странная фигура, я об этом ещё при том же Черчесове говорил, но Фёдор выглядел лучше того же Заболотного. Вышел Антон и мы играли вдесятером. Буратино бежит впереди, а потом отстаёт от защитника на три метра. Честно говоря, наши игроки уступают в классе. Хорошо, что бились, и обидно, что не устояли. Вдвойне обидно, что из-за автогола. Я не понял, зачем Кудряшов побежал на мяч, я просто не понял, что он сделал. По дурости этот автогол похож на ляп Филимонова.



Играли мы очень плохо, трусо. Наши боялись выбивать мяч вперёд. Только после пропущенного гола они поняли, что выходить при такой погоде можно было через центр. Стояла задача автобуса? Тогда всё было верно. У хорватов не было шансов, залетел дурак, а нужно было просто отстоять.



Через стыки выйти реально. Вопрос: кто попадётся. Если будут шведы – будет тяжело. Что касается Швейцарии, они на высоком уровне играют последние лет 10. Моё мнение, что хорваты сильнее, чем они. Если, конечно, Португалия займёт второе место, то да. Это будет трудно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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