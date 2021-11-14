В Госдуме отреагировали на поражение сборной России в игре с Хорватией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о поражении сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов, россияне упустили шанс завоевать прямую путёвку на чемпионат мира, теперь они сыграют в стыковых матчах.



«Мне не было стыдно за российскую сборную в игре с Хорватией. С большим интересом следил за матчем. Да, хорваты доминировали, но разве кто-то думал, что они будут отсиживаться на своей половине поля? Нам не хватило десяти минут, чтобы попасть на чемпионат мира.



Сейчас нам надо поддержать команду. Мне было приятно смотреть за игрой в групповом этапе. Сборная прибавляла от матча к матчу — мы все это видели. Карпин — красавчик. Тренер не боялся экспериментировать: сборная на 80% состоит из новых игроков. Мы сделали колоссальный рывок вперёд, потому что молодёжь поняла: они могут попасть в официальную команду.



Хочу отметить игру вратаря Сафонова — сыграл просто шикарно! Если бы все наши ребята так играли, то был бы совершенно другой результат. Роковая ошибка стоила нам успеха и счастья. Мы можем сколько угодно говорить об этом, но Кудряшову сейчас тяжелее всего. Наверное, Фёдор оценил мнение миллионов людей, которые следили за игрой», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме Дивеев: в матче с Хорватией мы играли на победу, не удерживали ничью