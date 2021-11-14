Карпин взял на себя вину за поражение сборной России в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин взял на себя вину за поражение команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«У нас не было контригры, соперник создавал моменты, нас давили. К самоотдаче и организации вопросов нет. Но хотелось бы, думаю, ребятам тоже играть в футбол, а не только препятствовать. Сдерживать давление было сложно. Но 80 минут справлялись.

Правильно, что я был недоволен розыгрышем мяча. Но я уже сказал, почему: если мяч у нашего вратаря, а мы не хотим его получать, как тут будешь довольным? Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы это позволили. Если бы мы им столько не позволяли, они бы играли иначе.

Выбор Смолова не был ошибкой. Если бы мы играли так, как надеялись, то он бы смотрелся как и все.

В поражении полностью моя вина. 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться намного лучше. Что делать? Работать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.