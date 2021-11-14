Орещук — об отсутствии Дзюбы в сборной: гордость, она такая, и неважно, что на кону ЧМ

Футбольный агент Роман Орещук высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в заявке сборной России на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.
«Знаю, что набегут сейчас хейтеры. Да мне не нравится как человек Артём. Но на сегодня — это наш лучший нападающий. Он и принять может, и забить. В такую погоду ценнее игрока было не найти. Но! Гордость, она такая. И неважно, что на кону выход на ЧМ. Тьфу…» — написал в «Твиттере» Орещук.
Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.
В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
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