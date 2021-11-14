Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук — об отсутствии Дзюбы в сборной: гордость, она такая, и неважно, что на кону ЧМ

Орещук — об отсутствии Дзюбы в сборной: гордость, она такая, и неважно, что на кону ЧМ
Комментарии

Футбольный агент Роман Орещук высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в заявке сборной России на матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии.

«Знаю, что набегут сейчас хейтеры. Да мне не нравится как человек Артём. Но на сегодня — это наш лучший нападающий. Он и принять может, и забить. В такую погоду ценнее игрока было не найти. Но! Гордость, она такая. И неважно, что на кону выход на ЧМ. Тьфу…» — написал в «Твиттере» Орещук.

Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.

В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

Новость по теме
Сборная России проиграла Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022

Самый горячий контент о матче сборных Хорватии и России — в нашем «телеграме». Подписывайтесь.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021