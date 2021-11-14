Юрий Сёмин: хорваты практически ничего не создали у наших ворот

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).
«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч. Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера.
Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.
Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным. Наша сборная делала всё возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 14 ноября 2021
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