Юрий Сёмин: хорваты практически ничего не создали у наших ворот

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Сегодня мы увидели более высокое индивидуальное мастерство хорватов. Но увидели и то, что у нас есть хорошая молодая сборная, которая в состоянии прогрессировать, может выиграть отборочный матч. Футболисты дисциплинированы, хорошо подготовлены физически, играют друг за друга и за тренера.



Мы должны поддержать сборную перед следующими матчами. Случаи бывают всякие. Хорваты имели индивидуальное мастерство достаточно выше, но они практически ничего не создали у наших ворот. Чистый случай, который помог им победить.



Поле для обеих команд было одинаковым. Футбол есть при любой погоде, поэтому, наверное, его так любят. Игроки должны приспособиться и играть. Для меня матч был очень интересным. Наша сборная делала всё возможное, во всех компонентах была хорошо подготовлена к этой игре, но в футболе иной раз удача играет роль», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.