С кем сыграет Россия в стыковых матчах ЧМ-2022? Все возможные соперники

Сборная России после поражения в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) заняла второе место в группе H. Подопечные Валерия Карпина в марте сыграют в стыковых матчах. По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ.
Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.
Россия, скорее всего, при жеребьёвке стыков будет сеяной командой, то есть попадёт в первую шестёрку. На первом этапе плей-офф россиянам могут попасться Шотландия, Турция (либо Нидерланды или Норвегия), Финляндия (с Украиной Россия сыграть не сможет), Северная Македония (либо Румыния), Уэльс, Австрия и Чехия. На втором этапе стыков Россия может попасть на Польшу, Сербию (Португалию), Швейцарию (Италию) или Швецию (Испанию).
- 14 ноября 2021
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