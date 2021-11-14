«У нас нет футбола!» Тарасова жёстко отреагировала на поражение сборной России от Хорватии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на поражение сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч на 81-й минуте был забит из-за автогола защитника россиян Фёдора Кудряшова.
«Где у нас детский футбол? Юношеский? Молодёжный? О чём разговор? Вы ведь настаиваете, что он есть? Где он? Так просто ничего не бывает. У нас нет футбола!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
- 14 ноября 2021
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