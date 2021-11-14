Созин: не верю, что Россия выйдет на ЧМ-2022. У нас был один шанс — сегодня его упустили

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии.



«Не верю, что Россия выйдет на ЧМ-2022 в Катаре. Глядя на соперников по стыкам, можно сказать одно – там нет соперников, которых мы можем пройти.



У нас был один шанс – сегодня. И сегодня мы его упустили: из двух матчей мы не выиграем. Россия не показала никакой игры – как мы собираемся выигрывать? У России никакой игры в атаке», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.