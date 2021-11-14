Дасаев: если Россия не выйдет на ЧМ — это закономерность. Не надо пиариться раньше времени

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о поражении российской команды в матче квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Единственный мяч они забили на 81-й минуте в результате автогола Фёдора Кудряшова.



«Мы играли от обороны и играли неважно. Если так 90 минут играть, то какой-нибудь дурачок и залетит. За такой короткий срок, как у Карпина, тяжело что-то сделать. К тому же не надо пиариться раньше времени. Мы Кипр обыграли и говорили, что порвём хорватов. Зачем?! Сначала дело надо сделать, а потом говорить и кидать какие-то лестные слова в адрес сборной.



Карпин выглядит хорошо как тренер, приглашает молодых. Надо долго ждать возрождения нашего футбола. Это очень долгий процесс. На данный момент Карпин сделал всё, что мог. Если наша сборная выйдет на чемпионат мира, скажем, что они молодцы. Если не выйдут – это закономерность, к сожалению.



Что касается Сафонова, сегодня он сыграл неплохо. Но смотреть нужно не на одну-две игры, а на протяжении одного или двух лет. Будем ждать и наблюдать за ним. Петь дифирамбы, хвалить и говорить, что он первый номер на долгие годы, пока не будем», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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