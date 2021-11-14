Главный тренер сборной Хорватии Далич высказался о победе в матче с Россией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 со сборной России (1:0).



«Хочу поздравить всех ребят, но не только тех, кто играл сегодня, а вообще всех, кто участвовал в отборочном цикле. Поблагодарить болельщиков и журналистов: когда вы нас критиковали, это было полезно. Для нас это получилась лучшая квалификация.



Хорватия доминировала целый матч. Самое важное, что мы ни в одном моменте не нервничали и не теряли уверенности. Мы также убедились, что Карпин пытался играть агрессивно – об этом говорили Бакаев и Ионов. Но мы с этим справились. Во втором тайме главной проблемой для нас стало поле, но мы старались дожать. Точку поставил автогол. Вам везло до этого момента, теперь повезло нам.



Мы ничего не позволили сборной России – в том числе не позволяли делать короткие передачи. Мы агрессивно прессинговали, из-за чего россияне терялись.



Футболки Road To Qatar? Мы вообще не знали про них. Получили их буквально в последние секунды матча», — приводит слова Далича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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