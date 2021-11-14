Ивица Олич: меня Россия удивила, вообще ничего не показала

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями от победы сборной Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 с командой России. Встреча закончилась со счётом 1:0, единственный мяч был забит на 81-й минуте.



«Можно сказать, что сборная Хорватии сыграла каждую игру хорошо. В этом матче просто не получалось забить. В последние десять минут вышли с целью забить. Россия не пыталась что-то переделать, а 90 минут обороняться очень сложно. Было видно, что Россия может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее.



Тяжёлые погодные условия. На поле во время второго тайма сборной России было легче обороняться. Сегодня меня Россия удивила, вообще ничего не показала. Всего три момента за игру. Хорватия была лучше. Могли сегодня и 2-3 забивать», — цитирует Олича «Спорт-экспресс».

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