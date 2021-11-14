Байдачный: сборная России лучше играть не может. У нас вообще нападающих нет

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о поражении сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).
«Сборная России лучше играть не может, что с них брать? Они сражались, бились, мешали играть, но сами создать ничего не могут. У нас нападающих вообще нет, впереди нападающие? Ни оббежать, ни обыграть, ни за мяч зацепиться — ничего не могут. Смолов в одно касание играл. Так нельзя играть. Толку от этих Смоловых, Ионовых, они уже отыгранные футболисты. Что касается автогола, то бывает всякое, просто позиция Кудряшова была неправильной. Надо было располагаться ближе к воротам.
В таком матче должны все играть, а не мешать играть. Наверняка Карпин их к этому призывает, наверное, уже психологическая привычка, выработанная годами — садиться в оборону. Всю борьбу проиграли. Конечно, надежда на чемпионат мира умирает последней. Есть время подготовиться, посмотрим, кто достанется. Нельзя опускать руки. Когда Карпин принимал команду, многие считали, что никуда не выйдем и второе место не займём», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 14 ноября 2021
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