Опубликованы фото из раздевалок сборных России и Хорватии после матча в Сплите

Появилось фото из раздевалок сборных России и Хорватии после матча отбора ЧМ-2022 на стадионе «Полюд» в Сплите, в котором хорваты победили со счётом 1:0.
Раздевалка сборной Хорватии
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
Раздевалка сборной России
Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1.
На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
- 14 ноября 2021
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