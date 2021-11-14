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Опубликованы фото из раздевалок сборных России и Хорватии после матча в Сплите

Опубликованы фото из раздевалок сборных России и Хорватии после матча в Сплите
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Появилось фото из раздевалок сборных России и Хорватии после матча отбора ЧМ-2022 на стадионе «Полюд» в Сплите, в котором хорваты победили со счётом 1:0.

Раздевалка сборной Хорватии

Раздевалка сборной Хорватии

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Раздевалка сборной России

Раздевалка сборной России

Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1.

На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота. В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.

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