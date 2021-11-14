Северная Македония обыграла Исландию и вышла в стыки, Румыния не сыграет на ЧМ-2022

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Северной Македонии переиграла сборную Исландии. Встреча проходила на стадионе «Тодор Проески (Филип II Арена)» в Скопье (Северная Македония) и завершилась со счётом 3:1.
На 7-й минуте матча полузащитник македонцев Эзган Алиоски забил первый гол, ему ассистировал Александар Трайковски. Йоун Торстейнссон с передачи Бриняра Бьярнасона сравнял счёт. На 65-й минуте Элиф Элмас вывел хозяев вперёд. В концовке встречи Элмас оформил дубль.
В параллельном матче группы J сборная Румынии обыграла Лихтейнштейн со счётом 2:0. Голами отметились Деннис Ман и Никусор Банку.
Северная Македония набрала 18 очков в 10 матчах и заняла второе место в группе. Македонцы отобрались в стыковые матчи. Румыния (17) заняла третье место и не попала на ЧМ-2022.
- 14 ноября 2021
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