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Северная Македония обыграла Исландию и вышла в стыки, Румыния не сыграет на ЧМ-2022

Северная Македония обыграла Исландию и вышла в стыки, Румыния не сыграет на ЧМ-2022
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В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Северной Македонии переиграла сборную Исландии. Встреча проходила на стадионе «Тодор Проески (Филип II Арена)» в Скопье (Северная Македония) и завершилась со счётом 3:1.

На 7-й минуте матча полузащитник македонцев Эзган Алиоски забил первый гол, ему ассистировал Александар Трайковски. Йоун Торстейнссон с передачи Бриняра Бьярнасона сравнял счёт. На 65-й минуте Элиф Элмас вывел хозяев вперёд. В концовке встречи Элмас оформил дубль.

В параллельном матче группы J сборная Румынии обыграла Лихтейнштейн со счётом 2:0. Голами отметились Деннис Ман и Никусор Банку.

Северная Македония набрала 18 очков в 10 матчах и заняла второе место в группе. Македонцы отобрались в стыковые матчи. Румыния (17) заняла третье место и не попала на ЧМ-2022.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Северная Македония
Окончен
3 : 1
Исландия
1:0 Алиоски – 7'   1:1 Торстейнссон – 54'   2:1 Элмас – 65'   3:1 Элмас – 86'
Удаления: нет / Йоуханнессон – 79'
ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 2
Румыния
0:1 Ман – 7'   0:2 Банку – 87'
Комментарии
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