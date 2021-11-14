Модрич: сборная Хорватии играла феноменально. Могли забить больше

Капитан и полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу в матче отбора ЧМ-2022 с Россией (1:0).

«Это был очень сложный матч. Мы с самого начала задали ритм, играли феноменально. В итоге забили гол, это удача, но мы заслужили его. Могли забить больше, но такой результат даже слаще.

Сегодня мы были терпеливы и верили в победу до конца. Собираемся на чемпионат мира в Катаре и очень довольны. Теперь у нас есть год отдыха и подготовки к турниру», — цитирует Модрича Večernji list.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

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