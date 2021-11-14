Ловрен: Сафонов был невероятен. Мы создали огромное количество моментов и заслужили победу

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о победе в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой России.
«Это была сложная игра. С первой минуты показали своё качество, создали огромное количество моментов. Но Сафонов был сегодня просто невероятен. Во втором тайме очень сложно стало играть из-за дождя, поле было ужасным. Но все вместе мы заслужили победу.
Россия — хорошая команда, но мы были лучше, с нами были фанаты, которые сделали достижение итогового успеха легче», — сказал Ловрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.
В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.
- 14 ноября 2021
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