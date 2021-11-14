Защитник сборной Хорватии Юранович: в раздевалке мы были уверены, что забьём России

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал победу в матче отбора ЧМ-2022 со сборной России (1:0).

«Мы сделали всё, что в наших силах, особенно перед нашими замечательными болельщиками. Надеюсь, им понравилось. В раздевалке мы были уверены, знали, что забьём. Я живу мечтой, и так хорошо играю благодаря команде. Атмосфера? Одним словом, божественная», — цитирует Юрановича Večernji list.

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.



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