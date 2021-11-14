«Ваш муж должен мне деньги!» Фанат написал жене Кудряшова, потому что футболист не ответил

Анастасия Кудряшова, жена футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, поделилась в «Инстаграме» фотографией, на которой болельщик, недовольный результатом матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии, написал ей в личные сообщения. Фанат потребовал у её супруга деньги за неудачную ставку.



«Здравствуйте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Объясню вкратце, из-за него у меня не зашла ставка на 1,5 тысячи рублей. Пусть мне переведёт, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть», — написал болельщик.

Фото диалога болельщика и жены Кудряшова

Анастасия не растерялась и в шутку ответила: «Напишите, пожалуйста, вашу карту».



Матч Хорватия – Россия завершился победой хозяев со счётом 1:0. Автогол забил защитник российской сборной Фёдор Кудряшов.



В 10 матчах сборная России набрала 22 очка и заняла второе место в группе H. Хорватия (23) – на первом месте в турнирной таблице группы. Хорватская команда завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах за право выйти в финальную часть турнира.