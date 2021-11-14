«Фенербахче» хочет заплатить «Зениту» за Азмуна € 2-3 млн

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Турции, сообщает Star.com.tr.

Футболистом активно интересуется «Фенербахче». Стамбульский клуб готов начать переговоры по иранскому форварду и предложить за него € 2-3 млн, чтобы Сердар перешёл в турецкую команду уже зимой. Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 12 матчей в РПЛ, забил семь голов и отметился одним ассистом.



Ранее российский журналист Нобель Арустамян сообщил, что ближе всех к подписанию иранского нападающего сейчас находится «Аталанта».