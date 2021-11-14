Тарасов: давайте не станем хейтить сборную России. Мы обязательно будем на чемпионате мира

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов после поражения национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) заявил, что не нужно осуждать россиян.



«Давайте не будем хейтить. И отдельно Феде Кудряшову хочу сказать: «Не расстраивайся, со всеми бывает». Ребята, мы верим в вас всё равно. Ждём весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», — сказал Тарасов в видео в «Инстаграме».

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

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