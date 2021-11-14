Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 68. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Смит в ближайшее время возглавит «Норвич»

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Смит в ближайшее время возглавит «Норвич»
Комментарии

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит в ближайшее время возглавит «Норвич Сити», сообщает Daily Mail.

По информации источника, вчера, 13 ноября, стороны согласовали условия контракта. Соглашение наставника с клубом будет рассчитано на два с половиной года. Матч 12-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» может стать первым для Смита во главе «канареек».

Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «Норвича» находятся экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, Стив Брюс, ранее работавший в «Ньюкасл Юнайтед», и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».

Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. 7 ноября руководство «Астон Виллы» рассталось с Дином Смитом.

«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.

Новость по теме
Бывший главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит может возглавить «Норвич»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021