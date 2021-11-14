Бывший главный тренер «Астон Виллы» Смит в ближайшее время возглавит «Норвич»

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит в ближайшее время возглавит «Норвич Сити», сообщает Daily Mail.
По информации источника, вчера, 13 ноября, стороны согласовали условия контракта. Соглашение наставника с клубом будет рассчитано на два с половиной года. Матч 12-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» может стать первым для Смита во главе «канареек».
Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «Норвича» находятся экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, Стив Брюс, ранее работавший в «Ньюкасл Юнайтед», и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».
Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. 7 ноября руководство «Астон Виллы» рассталось с Дином Смитом.
«Норвич» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, одержав лишь одну победу в 11 турах.
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