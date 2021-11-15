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Сербия обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022

Сербия обыграла Португалию и вышла на ЧМ-2022
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В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе А сборная Португалии проиграла сборной Сербии. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась со счётом 1:2.

На 2-й минуте первый гол забил полузащитник португальцев Ренату Саншеш. Бернарду Силва отобрал мяч у Неманьи Гуделя рядом со штрафной и вывел Саншеша один на один с вратарём, а Ренату успешно реализовал свой шанс. На 33-й минуте Душан Тадич сравнял счёт. Тадич обработал мяч рядом с линией штрафной и мощно пробил в левый нижний угол, Руй Патрисиу прыгнул туда же, но грубо ошибся и пропустил мяч над локтем, лишь слегка зацепив его. На 90-й минуте Александар Митрович забил победный гол.

В параллельном матче группы А сборная Ирландии обыграла Люксембург со счётом 3:0.

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Сербия
1:0 Саншеш – 2'   1:1 Тадич – 33'   1:2 Митрович – 90'
ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 3
Ирландия
0:1 Даффи – 67'   0:2 Огбене – 75'   0:3 Робинсон – 88'
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