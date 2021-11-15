Определились семь потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022

По итогам воскресных матчей 10-го тура группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 определились семь потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам за право попадания в финальную часть турнира.

Сборная России, которая при жеребьёвке стыковых матчей будет сеяной, в стыках может получить в соперники Шотландию, Чехию, Швецию, Австрию, Северную Македонию, Польшу и Португалию.

Отметим, что в группах С, D, Е, G и I команды ещё не играли последний тур, поэтому некоторые потенциальные соперники сборной России станут известны позднее.

Подопечные Валерия Карпина в марте сыграют в стыковых матчах. По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.