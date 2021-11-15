Баринов одним словом описал эмоции после поражения сборной России от Хорватии

25-летний опорный хавбек сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на поражение национальной команды в заключительном туре группового этапа отбора на ЧМ-2022 в матче со сборной Хорватии (0:1).
«Опустошение. Проигран бой, а не война? Будем биться. Больше нечего сказать», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео общения Баринова с журналистами доступно на «Чемпионате».
Напомним, встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте. Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября.
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