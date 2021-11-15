Кафанов – о контракте со сборной России: что будет дальше – не знаю. Надо спросить Карпина

61-летний специалист Виталий Кафанов, занимающий должность тренера вратарей в сборной России, ответил на вопросы о дальнейшей работе с национальной командой после заключительной встречи группового этапа отбора на ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).

«На первом сборе у нас было много вратарей, мы искали первого номера. Потом их стало меньше. К третьему сбору уже определились. Что касается следующих сборов, нельзя загадывать. Тем более у нас сейчас заканчивается контракт и что будет дальше — не знаю. Автоматическое продление? Не знаю, надо спросить Валерия Георгиевича», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.