Кафанов: сегодня Сафонов – вратарь номер один. На первый сбор он даже в пятёрку не попал

61-летний тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о выступлении 22-летнего голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче 10-го тура группового этапа отбора на ЧМ-2022 со сборной Хорватии (0:1).
«На сегодняшний момент можно сказать, что Сафонов вратарь номер один. Дальше — все будет зависеть от него. На первый сбор он не попал даже в пятёрку вратарей. Я очень рад, что та ситуация заставила его выжать из себя максимум и заставила работать. К следующему сбору он уже был первый. Повторюсь, все зависит от Матвея.
В моменте с обыгрышем нападающего в первом тайме он все делал правильно. Я ему сказал, что он очень смело играл. Если бы он тогда не обыграл нападающего, его бы накрыли.
Тренеры вратарей всегда говорят, что вратари должны обострять игру и делать её более опасной. Если мы говорим о вводе мяча в игру. Мы сейчас говорили с Матвеем в самолёте. И я сказал, что хотел бы, чтобы другие вратари, смотря на него, начинали играть так же.
Хайкин? Впечатление после сбора лучше, чем-то впечатление, которое сложилось от просмотра по телевизору», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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