«Мы будем в Катаре». Сантуш – о попадании Португалии в стыковые матчи к отбору на ЧМ-2022

67-летний наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш отреагировал на поражение своих подопечных в заключительной встрече групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Сербии (1:2).

«Кому-то могло показаться, что поражение Португалии закономерно, но это не так. Мы открыли счёт в матче, имели другие моменты, но затем начали сильно прижиматься к своим воротам. Игроки старались, но не смогли переломить ход игры.

Сербия была лучше, но мы пытались. В нашем ДНК — контроль мяча, но единственный, кто придерживался этой идеи – это Бернарду Силва. Мы играли со страхом и тревогой. Ответственность за это полностью лежит на мне.

Перспективы Португалии в стыковых матчах? Мы будем в Катаре. Мы знаем, что не сделали того, что должны, но мы будем там. Португалия всегда играет на победу и думает об атаке. Но не всегда получается так, как мы хотим. И это моя ответственность», — цитирует Сантуша Goal.

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.