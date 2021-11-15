«Мы будем в Катаре». Сантуш – о попадании Португалии в стыковые матчи к отбору на ЧМ-2022

67-летний наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш отреагировал на поражение своих подопечных в заключительной встрече групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Сербии (1:2).
«Кому-то могло показаться, что поражение Португалии закономерно, но это не так. Мы открыли счёт в матче, имели другие моменты, но затем начали сильно прижиматься к своим воротам. Игроки старались, но не смогли переломить ход игры.
Сербия была лучше, но мы пытались. В нашем ДНК — контроль мяча, но единственный, кто придерживался этой идеи – это Бернарду Силва. Мы играли со страхом и тревогой. Ответственность за это полностью лежит на мне.
Перспективы Португалии в стыковых матчах? Мы будем в Катаре. Мы знаем, что не сделали того, что должны, но мы будем там. Португалия всегда играет на победу и думает об атаке. Но не всегда получается так, как мы хотим. И это моя ответственность», — цитирует Сантуша Goal.
Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.
- 15 ноября 2021
-
02:50
-
02:39
-
02:18
-
02:12
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:37
-
01:15
-
01:00
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:37
- 14 ноября 2021
-
23:54
-
23:52
-
23:44
-
23:37
-
23:28
-
23:20
-
22:59
-
22:56
-
22:55
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:14
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:56
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:42