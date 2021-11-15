Эмоции Роналду после поражения Португалии от Сербии, которое отправило его сборную в стыки

36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение национальной команды в заключительном матче групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Сербии (1:2).
Публикация доступна в «твиттере» Goal.
Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре. Ирландия (9) заняла третье место, Люксембург (9) — четвёртое. Азербайджан (1) — на пятой строчке.
По регламенту, в стыки попадают 10 команд, занявших вторые места в группах, плюс две команды с наивысшим рейтингом Лиги наций, не сумевшие занять второе место в своей группе отбора ЧМ. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар играют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.
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