Кафанов объяснил спад в игре Максименко и рассказал о его перспективах вернуться в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выразил мнение о возможных причинах спада в игре 23-летнего голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, а также рассказал о его перспективах возвращения в национальную команду.
«Так получилось, что тот последний период, когда Максименко играл, у «Спартака» не ладилась игра в обороне. В каждой игре было много моментов – в такой ситуации вратарю очень сложно, там было много ударов из пределов штрафной. Думаю, передышку ему можно было дать даже раньше – на нём была большая психологическая нагрузка.
Что делать в его ситуации? Надо просто работать много. Саша провёл большой отрезок в «Спартаке» без замен, это очень сложно. Недавно сыграл сотый матч. Может, то, что произошло – это даже нужно, чтобы разгрузить голову. Главное, чтобы от тренировок он получал удовольствие. Других рецептов нет. Он хороший вратарь.
Кандидат ли он в сборную? У нас все российские вратари кандидаты, зависит от уровня, который он будет показывать в играх», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 15 ноября 2021
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