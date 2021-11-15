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Кафанов: шанс Селихову в «Спартаке» можно было дать раньше — он очень хороший вратарь

Кафанов: шанс Селихову в «Спартаке» можно было дать раньше — он очень хороший вратарь
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возвращении на поле 27-летнего голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.

«Шанс Селихову в «Спартаке» можно было дать раньше – он очень хороший вратарь.

У Селихова была сначала нервозная игра – это естественно, он долго не играл. Хорошо, что ему дали ещё шанс – после большого перерыва первый матч играть трудно. В той игре защитники «Спартака» тоже действовали не очень хорошо. Когда вратарь после перерыва начинает играть, как в матче с нами, было очень сложно. А с «Лестером» он игру почувствовал, показывал, что умеет. Это тоже хороший знак для вратаря – если всё будет нормально, то с каждой игрой он будет лучше и увереннее», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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