Бубнов: с учётом всех обстоятельств, групповой этап для России прошёл достаточно удачно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение о попадании сборной России в стыковые матчи к отбору на ЧМ-2022 после поражения от Хорватии (0:1) в заключительной встрече группового этапа.

«Нашего левого защитника не стоит винить за автогол — это несчастный случай, который вместе с тем стал возможен благодаря большому давлению соперника. Однозначно лучшим игроком в составе гостей был вратарь Сафонов. Хорватия сегодня играла сильнее, она выше классом и по праву получила прямую путевку на чемпионат мира.

С учётом всех обстоятельств, с которыми сборная России столкнулась после Евро: смены тренера, обновления состава, новой концепции игры — групповой этап прошёл достаточно удачно. До последнего сохраняли шансы на первое место, хоть и отбивались в решающем матче. При Карпине обыграли всех соперников кроме хорватов, чей тренер Далич даже признался, что был удивлён результатами конкурента.

Исход нормальный, игра видоизменилась, стала более агрессивной, но в плане организации атакующих действий и средней линии существенных подвижек пока не наблюдается. Понятно, чего хочет Карпин, но времени прошло слишком мало и класса явно не хватает, чтобы брать решающие очки с Хорватией. В стыковых матчах у россиян есть шансы, но для этого нужно прибавлять, потому что с нынешним уровнем игры в финальной части турнира трудно на что-то претендовать», — приводит слова Бубнова Sportbox.