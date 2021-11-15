Бубнов: с учётом всех обстоятельств, групповой этап для России прошёл достаточно удачно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов выразил мнение о попадании сборной России в стыковые матчи к отбору на ЧМ-2022 после поражения от Хорватии (0:1) в заключительной встрече группового этапа.
«Нашего левого защитника не стоит винить за автогол — это несчастный случай, который вместе с тем стал возможен благодаря большому давлению соперника. Однозначно лучшим игроком в составе гостей был вратарь Сафонов. Хорватия сегодня играла сильнее, она выше классом и по праву получила прямую путевку на чемпионат мира.
С учётом всех обстоятельств, с которыми сборная России столкнулась после Евро: смены тренера, обновления состава, новой концепции игры — групповой этап прошёл достаточно удачно. До последнего сохраняли шансы на первое место, хоть и отбивались в решающем матче. При Карпине обыграли всех соперников кроме хорватов, чей тренер Далич даже признался, что был удивлён результатами конкурента.
Исход нормальный, игра видоизменилась, стала более агрессивной, но в плане организации атакующих действий и средней линии существенных подвижек пока не наблюдается. Понятно, чего хочет Карпин, но времени прошло слишком мало и класса явно не хватает, чтобы брать решающие очки с Хорватией. В стыковых матчах у россиян есть шансы, но для этого нужно прибавлять, потому что с нынешним уровнем игры в финальной части турнира трудно на что-то претендовать», — приводит слова Бубнова Sportbox.
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