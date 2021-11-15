Президент «ПСЖ» намерен летом продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть клуб по окончании сезона-2021/2022, сообщает El Nacional.
По информации источника, президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи рассматривает вариант с продажей Неймара в летнее трансферное окно. Глава «ПСЖ» рассчитывает выручить максимальную сумму от этой сделки. Сообщается, что Аль-Хелаифи уже связался с рядом европейских клубов по поводу возможного трансфера бразильца. В числе этих клубов есть несколько команд английской Премьер-лиги, а также «Барселона».
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» с 2017 года. В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. С 2010 года Неймар вызывается в национальную команду Бразилии.
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