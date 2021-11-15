Жорди Альба отметил вклад Луиса Энрике в выход Испании на ЧМ-2022
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Защитник сборной Испании Жорди Альба прокомментировал выход своей команды в финальную стадию ЧМ-2022. Сборная Испании в заключительном матче квалификации ЧМ-2022 обыграла Швецию со счётом 1:0 и заняла 1-е место в своей группе. Альба отметил работу главного тренера сборной Луиса Энрике.
«Важно, как Энрике общается с игроками, как передаёт свои идеи. Он знает очень много, заставляет быть сосредоточенным каждую минуту. Он — тренер, который справедливо относится ко всем, который даёт всем возможности.
Сегодня у нас был уникальный матч. Временами нам было очень тяжело, но теперь мы счастливы», — цитирует Альбу Football Espana.
Сборная Швеции заняла 2-е место в группе. Теперь шведы сыграют в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира.
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