Роберто Карлос: в ближайшем будущем «Шахтёр» способен дойти до финала Лиги чемпионов

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос поделился мнением о донецком «Шахтёре».

«Я смотрю много матчей «Шахтёра». Там много бразильцев, среди них есть мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за «Коринтианс». Также Додо, Тете – это отличные футболисты. Я очень рад, что «Шахтёр» каждый раз смотрит в сторону Бразилии в поисках новых игроков, новых бразильских талантов. В «Шахтёре» 13 бразильцев, если я не ошибаюсь. Я должен поздравить президента дончан с тем, что он подписал таких замечательных игроков.

«Шахтёр» сильно прогрессирует во всех турнирах, в которых участвует. Это команда, которая очень многое даёт украинскому футболу. «Реалу» полезно встречаться с такими командами. Да и «Шахтёру» это идёт на пользу, ведь есть возможность получить уникальный опыт.

«Шахтёр» – это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас «Шахтёру» важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников, как «Реал». Ведь именно «Реал» является самым титулованным клубом Лиги чемпионов», — приводит слова Карлоса пресс-служба «Шахтёра».

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