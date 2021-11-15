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Бернарду Силва: Португалия сыграла ужасно в матче с Сербией

Бернарду Силва: Португалия сыграла ужасно в матче с Сербией
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Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подвёл итог матча квалификации ЧМ-2022 со сборной Сербии. Встреча закончилась победой сербов со счётом 2:1. Португальцы открыли счёт уже на первых минутах матча, но ещё до перерыва пропустили, а на 90-й минуте соперник вырвал победу. Сборная Португалии заняла 2-е место в своей группе, теперь команда сыграет в стыковых матчах. В свою очередь, Сербия получила прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катар.

«Мы сыграли ужасно. Забили быстрый гол, но потом бросили играть. У меня нет этому вразумительных объяснений. Мы можем играть гораздо лучше.

Впереди плей-офф, и мы приложим все силы, чтобы выйти на чемпионат мира. Перед 65 тысячами болельщиков мы должны были играть гораздо лучше», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА.

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