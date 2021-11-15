Соломон Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, ныне выступающий за «Металлист-1925», рассказал о разнице между российским и украинским чемпионатами.



«В Украине две команды уровнем выше остальных. Другие клубы, как я вижу, плюс-минус одного уровня. Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане всё более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестёрку. В Украине, кроме «Динамо» и «Шахтёра», все команды могут бороться за третье место», — приводит слова Кверквелии украинский журнал «Футбол».

Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. В октябре текущего года «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским защитником.