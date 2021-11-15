Соломон Кверквелия сравнил чемпионаты России и Украины

Бывший защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия, ныне выступающий за «Металлист-1925», рассказал о разнице между российским и украинским чемпионатами.
«В Украине две команды уровнем выше остальных. Другие клубы, как я вижу, плюс-минус одного уровня. Все могут отобрать очки друг у друга. Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане всё более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестёрку. В Украине, кроме «Динамо» и «Шахтёра», все команды могут бороться за третье место», — приводит слова Кверквелии украинский журнал «Футбол».
Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. В октябре текущего года «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским защитником.
- 15 ноября 2021
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:26
-
04:40
-
02:50
-
02:39
-
02:18
-
02:12
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:37
-
01:15
-
01:00