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Кверквелия объяснил, почему считает Сёмина самым сильным тренером в своей карьере

Кверквелия объяснил, почему считает Сёмина самым сильным тренером в своей карьере
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Защитник ФК «Металлист-1925» Соломон Кверквелия, выступавший в РПЛ за «Локомотив», высказался о бывшем наставнике железнодорожников Юрии Сёмине.

«Сёмин — самый сильный тренер в карьере? Да. Как человек, как тренер, как личность — топ. Хороший психолог. Его большой плюс в том, что он чувствует человека. Палыч не относится ко всем одинаково, умеет найти индивидуальный подход к каждому. Знает, кому можно напихать, а кому — нет. Может, кто-то скажет, что Соломон так говорит, потому что Сёмин его тренер, он играл с ним в «Локомотиве». Но я говорю как есть. Я всегда приходил с удовольствием на тренировки Сёмина — учился у него, его отношению к процессу, общению с футболистами. Красота!

Три самых сильных футболиста «Локомотива» из тех, с кем играл? Фарфан – 100%. Чорлука топ. И… Крыховяк», — сказал Кверквелия в интервью украинскому журналу «Футбол».

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