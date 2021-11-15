Соломон Кверквелия объяснил, почему не состоялся его переход в «Лестер»

Грузинский защитник «Металлиста-1925» Соломон Кверквелия ответил на вопрос о несостоявшемся трансфере в «Лестер Сити».

«Переговоры действительно велись. Я выдал сумасшедший сезон в «Локомотиве». Мы стали чемпионами России, я провёл в чемпионате 29 матчей, мы мало пропускали, в сборной отыграл все игры. Почему не сложилось? На меня так и не вышли в итоге. Завершилось на этапе разговоров», — сказал Кверквелия в интервью украинскому журналу «Футбол».

Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Ротор» на правах аренды. В составе «Локомотива» Соломон выигрывал Кубок России, становился чемпионом страны. До перехода в московский клуб Кверквелия защищал цвета «Рубина», а также был в молодёжной команде «Зенита».

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Лестер»

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