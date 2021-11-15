«Феноменальная игра!» Швайнштайгер поздравил сборную Сербии с выходом на ЧМ-2022

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поздравил национальную команду Сербии с выходом в финальную часть чемпионата мира 2022 года.



«Это было впечатляюще. Феноменальная игра! Поздравляю с выходом на ЧМ-2022, сборная Сербии», — написал Швайнштайгер на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Бастиана Швайнштайгера в «Твиттере».



Напомним, накануне сборная Сербии обыграла национальную команду Португалии в матче отбора ЧМ-2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), завершилась со счётом 2:1 в пользу сербов.



Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы А и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.