«Феноменальная игра!» Швайнштайгер поздравил сборную Сербии с выходом на ЧМ-2022

Чемпион мира в составе сборной Германии, бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер поздравил национальную команду Сербии с выходом в финальную часть чемпионата мира 2022 года.
«Это было впечатляюще. Феноменальная игра! Поздравляю с выходом на ЧМ-2022, сборная Сербии», — написал Швайнштайгер на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Бастиана Швайнштайгера в «Твиттере».
Напомним, накануне сборная Сербии обыграла национальную команду Португалии в матче отбора ЧМ-2022. Встреча, прошедшая на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия), завершилась со счётом 2:1 в пользу сербов.
Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы А и отправляется в стыки. Сербия (20) завоевала прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре.
- 15 ноября 2021
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