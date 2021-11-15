Футболисты СГУ стали победителями международного турнира в Италии

С 11 по 13 ноября в Риме состоялся футбольный турнир в рамках XI Международного межуниверситетского чемпионата. В соревнованиях Россию представили две команды: многократный призёр Национальной студенческой футбольной лиги и победитель турнира в 2018 году Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, а также действующий чемпион страны Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (Симферополь). Для студентов из Крыма соревнования в Италии стали первыми на международной арене, проведёнными под российским флагом.
В турнире приняли участие студенческие футбольные команды из Чехии, Великобритании, Франции, Словакии, Италии и Испании. Российские команды уверенно преодолели групповой этап и вышли в плей-офф с первых мест. КФУ дважды разгромил соперников со счетом 7:0, а также одержал две победы 5:0 и 4:2. А СГУ на старте сыграл вничью 0:0 со сверстниками из Словакии, а затем крупно победил 9:0 и 12:0.
В плей-офф судьба для российских команд сложилась по-разному. Крымчане завершили борьбу в четвертьфинале, уступив команде из Словакии 0:2. Саратовцы прошли турнирный путь до конца: разгромили англичан 6:0, затем обыграли французов 3:0, а в финале с таким же счётом переиграли чехов, которые на полуфинальной стадии оказались сильнее обидчиков крымчан. Лучшим игроком турнира был признан вратарь СГУ Иван Беляев. В финале голкипер саратовской команды отразил два пенальти.
XI Международный межуниверситетский чемпионат – это масштабный спортивный фестиваль, который включает помимо футбола такие виды спорта, как волейбол, регби, гандбол, футзал, баскетбол, бадминтон, чир спорт и плавание. Мужская и женская сборные РУДН выиграли соревнования по волейболу, а в чирлидинге выступили команды РГУНиГ и СПбГУПТД.
- 15 ноября 2021
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