Радимов — Карпину: справитесь, выше голову!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал наставника сборной России Валерия Карпина после поражения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).
«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Владислава Радимова
Напомним, матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте. Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября.
- 15 ноября 2021
-
11:27
-
11:08
-
11:07
-
11:02
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:28
-
10:17
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:41
-
09:30
-
09:24
-
09:23
-
09:17
-
09:00
-
08:59
-
08:26
-
04:40
-
02:50
-
02:39
-
02:18
-
02:12
-
01:59
-
01:55
-
01:52
-
01:37
-
01:15