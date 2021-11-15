Радимов — Карпину: справитесь, выше голову!

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поддержал наставника сборной России Валерия Карпина после поражения в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией (0:1).

«Справитесь! Выше голову! Ты чемпион!» — написал Радимов на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Владислава Радимова

Напомним, матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России проиграла сборной Хорватии. Встреча проходила на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия) и завершилась со счётом 0:1. На 81-й минуте хорватский защитник Борна Соса подключился к атаке по левому флангу и навесил во вратарскую — Фёдор Кудряшов неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Сборная России сыграет в стыковых матчах в марте. Первый соперник россиян определится в жеребьёвке, которая состоится 26 ноября.