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Андрей Шевченко: сборная Украины — это команда моей жизни

Андрей Шевченко: сборная Украины — это команда моей жизни
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Главный тренер итальянского «Дженоа» Андрей Шевченко пожелал удачи сборной Украине в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Боснии и Герцеговины.

«Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но посмотрел все отзывы. Футболисты готовы психологически и физически. Желаю главному тренеру и всему штабу удачи, всегда буду их поддерживать и всегда буду с ними. Сборная Украины — это команда моей жизни», — приводит слова Шевченко Football.ua со ссылкой на программу «Великий футбол».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится завтра, 16 ноября, в Зенице (Босния и Герцеговина). Начало встречи — в 22:45 мск. Напомним, сборная Украины может попасть в стыковые матчи, если победит Боснию и Герцеговину, а Франция переиграет Финляндию или сыграет вничью.

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