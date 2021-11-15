Роберт Просинечки: Россия не хотела играть в футбол. Обороняться 90 минут невозможно

Бывший футболист сборной Хорватии, бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года Роберт Просинечки высказался о результате матча квалификации ЧМ-2022 со сборной России. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хорватов. Россияне почти весь матч оборонялись, но пропустили на 81-й минуте, когда Фёдор Кудряшов забил в свои ворота
«Мы были лучшей командой на поле, так что заслужили победу. Мы создали больше шансов у ворот, гораздо чаще били по воротам. А Россия приехала в Сплит только защищаться. Ваша команда не хотела играть в футбол — вы только пытались удержать счёт 0:0, а обороняться 90 минут невозможно. А мы выполнили цель и едем в Катар. Для всех хорватов такой успех очень важен, и мы счастливы.
Стыковые матчи? Вам будет очень тяжело. Если вы улучшите игру и задумаетесь об атаке, то поедете на чемпионат мира», — цитирует Просинечки «Спорт-экспресс».
- 15 ноября 2021
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